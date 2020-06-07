Samsun’a kurulacak ’Şifa Ormanı’ Orta Doğu’da tek olacak

Samsun'a, Orta Doğu coğrafyasında bir benzeri olmayan "Şifa Ormanı" kurulacak. Orman, insanlara doğal terapi ortamı sunacak.

Atakum ilçesi Kulacadağ mevkisinde Samsun merkezine 20 kilometrelik bir mesafede kurulacak olan Şifa Ormanı için teknik alt yapı çalışmalarına başlandı. Doğal yapısı itibarıyla çınar, meşe, kayın gibi bitki örtüsüne sahip bir alanda yapılacak Şifa Ormanı'nın içerisinde akan bir dere de bulunuyor.

Orman Genel Müdürlüğü Amasya Orman Bölge Müdürlüğü talimatları doğrultusunda Samsun'da 30 hektarlık bir alana yapılacak olan "Şifa Ormanı'nda birçok farklı alan bulunacak. İçerisinde şifalı bitkilerin sergileneceği, yürüyüş alanlarının olacağı ormanla ilgili bilgi veren Samsun Orman İşletme Müdürü Menderes Özkolay, "Dünyada modern ve ilaçlı tedavinin yanında doğal tedavi yöntemleri konuşulur olmaya başladı. Bunlara örnek olarak fitoterapi, araoma terapiler, orman banyoları ve bunların uygulandığı doğal ormanlar var. Samsun'a kurulacak olan şifa ormanı Orta Doğu'da tek olacak" dedi.

"Orta Doğu'da bu ormanlara bir örnek yok"

İçerisinde doğal ortamda güzel mekanların olacağını söyleyen Müdür Menderes Özkolay, "Dünyada teknolojinin gelişmesi hayatımıza, yaşam kalitemize olan olumlu katkıları tabii ki tartışılmazdır. Ancak bu gelişmeler insanların özellikle de yeni nesillerin doğal hayattan uzaklaşmasına neden oldu. Modern hayatların hızı ruhsal ve bedensel olarak daha fazla stres ve baskı altında kalarak farklı hastaların da türemesine yol açtı. Bunun örneklerinden biri de yakın zamandan şu ana kadar devam eden Covid-19 virüsüdür. Tabii, bu ve benzer hastalıkların tedavisinde mücadelede tıbbın ve bilimin gelişmesinin ne kadar önemli olduğu tartışılmaz. Fakat artık dünyada modern ve ilaçlı tedavinin yanında doğal tedavi yöntemleri konuşulur olmaya başladı. Bunlara örnek olarak fitoterapi, araoma terapiler, orman banyoları ve bunların uygulandığı doğal ormanlar var. Bu ormanlar en yakın İspanya, Hindistan, Japonya da ve daha farklı örnekleri var. Ancak Orta Doğu'da bu ormanlara bir örnek yok" diye konuştu.

"Teknik alt yapı düzenleyerek profesyonel bir şifa ormanı haline getirmeye çalışacağız"

Çalışmaların sadece Samsun'a değil tüm ülkeye hizmet etmesi için gerekli gayreti gösterdiklerini ifade eden Özkolay, "Kurmak istediğimiz Şifa Ormanı'nda doğal yapısı itibarıyla çınar, meşe, kayın gibi bitki örtüsü mevcuttur. Özellikle kış ve yaz sürekli akan bir dere vardır. Şifa Ormanı ortamına çok uygun bir mekandır. Burası insanların yıllardır piknik alanı olarak kullandığı bir yerdir. Bizler teknik alt yapısını düzenleyerek burayı profesyonel bir şifa ormanı noktasına getirmeye çalışacağız. Kurmak istediğimiz Şifa Ormanı Kulacadağ mevkisindedir. Samsun'un merkezine yaklaşık 20 kilometrelik bir mesafededir. Şifalı orman bitkilerinin sergilenebileceği, doğal ortamda güzel mekanların kurulacağı teknik çalışmaları yapıyoruz" şeklinde konuştu.

Orta Doğu'da tek olma özelliği taşıyacak Şifa Ormanı, ziyaretçilerine tabii terapi ortamı sunacak.

Kaynak: İHA