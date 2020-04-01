Samsun’da 1 mahalle karantina altında

SAMSUN'un Vezirköprü ilçesinde bir mahalle, koronavirüs salgınına yönelik tedbirler kapsamında karantinaya alındı.

Samsun Valiliği'nden yapılan açıklamada, Vezirköprü ilçesine bağlı Ovacık Mahallesi'nin, koronavirüs tedbirleri kapsamında İl Umumi Hıfzısıhha Kurulu kararıyla karantina altına alındığı belirtildi. Karantinanın ikinci bir emre kadar devam edeceğinin belirtildiği açıklamada, "Samsun il Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararı ile Vezirköprü ilçesi Ovacık Mahallesi'nde Kovid- 19 vakalarının yapılan filyasyon ve diğer çalışmalara rağmen artış göstermesi nedeniyle; mahallenin giriş- çıkışlara izin verilmeyerek, 1 Nisan itibariyle ikinci bir emre kadar karantina altına alınmasına, istisnai durumlar dışında sokağa çıkılmamasına ve gerekli tüm sağlık tedbirlerinin azami derecede alınmasına karar verilmiştir" denildi.

Kaynak: DHA