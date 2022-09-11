Samsun'da 11 yaşındaki çocuk tabancayla kendini vurdu! Kanlar içinde bulundu...

Samsun'da evinde tabancayla kendini vuran 11 yaşındaki ortaokul öğrencisi hayatını kaybetti.

Emine Özfalcı
Haberler, Son Dakika Haberleri
YAYINLAMA
Google News
Samsun'da 11 yaşındaki çocuk tabancayla kendini vurdu! Kanlar içinde bulundu...

Olay, Samsun'un Bafra ilçesinin Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ortaokul 6. sınıf öğrencisi 11 yaşındaki Ali Gündüz, evlerinde tabancayla kafasından kendini vurdu.

Samsun'da 11 yaşındaki çocuk tabancayla kendini vurdu! Kanlar içinde bulundu...

Silah sesi üzerine odaya koşan yakınları tarafından kanlar içinde bulunan çocuk, ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilen Ali Gündüz yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Samsun'da 11 yaşındaki çocuk tabancayla kendini vurdu! Kanlar içinde bulundu...

0
0
0
4
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Karslı çocuklar vali Türker Öksüz'ü çok seviyor
Karslı çocuklar vali Türker Öksüz'ü çok seviyor
İstanbullunun metrobüs çilesi bitmiyor! Yolda kalan vatandaş araçtan inip yürüdü
İstanbullunun metrobüs çilesi bitmiyor! Yolda kalan vatandaş araçtan inip yürüdü
Eskişehir'deki çocuklar Porsuk Çayı'nda ölüme yüzüyor! " Bizden hızlısı mezarda"
Eskişehir'deki çocuklar Porsuk Çayı'nda ölüme yüzüyor! " Bizden hızlısı mezarda"
Kırıkkale'de feci kaza! İki otomobil çarpıştı, biri yan yattı: 5 yaralı
Kırıkkale'de feci kaza! İki otomobil çarpıştı, biri yan yattı: 5 yaralı
Son dakika! Çatışmada yaralanan Piyade Uzman Çavuş Fatih Kalkan şehit oldu!
Son dakika! Çatışmada yaralanan Piyade Uzman Çavuş Fatih Kalkan şehit oldu!
Devlet Bahçeli Bursa'da konuştu! “HDP ile koalisyon kurmak PKK’ya...”'
Devlet Bahçeli Bursa'da konuştu! “HDP ile koalisyon kurmak PKK’ya...”'
Son dakika | Şehit sayısı 3'e çıktı! Yaralanan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Gökhan Ağıl Şehit düştü!
Son dakika | Şehit sayısı 3'e çıktı! Yaralanan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Gökhan Ağıl Şehit düştü!
Bakan Murat Kurum müjdeyi verdi! 13 Eylül'de başlıyor! "Cumhuriyet tarihimizin en büyük..."
Bakan Murat Kurum müjdeyi verdi! 13 Eylül'de başlıyor! "Cumhuriyet tarihimizin en büyük..."
Son dakika! MSB acı haberi duyurdu: P. Uzm. Çvş. Harun YILDIRIM ve P. Uzm. Çvş. Savaş BORLU şehit oldu
Son dakika! MSB acı haberi duyurdu: P. Uzm. Çvş. Harun YILDIRIM ve P. Uzm. Çvş. Savaş BORLU şehit oldu
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu duyurdu! Eğiste Hadimi Viyadüğü'nde sona gelindi! Yol 20 dakika kısalacak!
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu duyurdu! Eğiste Hadimi Viyadüğü'nde sona gelindi! Yol 20 dakika kısalacak!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde uyarı! O illerimiz kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlara dikkat!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde uyarı! O illerimiz kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlara dikkat!
Tunç Soyer'e tarihçi İlber Ortaylı'dan tokat gibi cevap geldi! “Osmanlı’yı anlamayanın İskenderiye hamalı kadar değeri yoktur”
Tunç Soyer'e tarihçi İlber Ortaylı'dan tokat gibi cevap geldi! “Osmanlı’yı anlamayanın İskenderiye hamalı kadar değeri yoktur”