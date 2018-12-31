Samsun’da 2018’in son trafik kazası
Samsun'da 2018'in son trafik kazasında bariyere çarpan otomobil hurdaya döndü.
Samsun'da 2018'in son trafik kazasında bariyere çarpan otomobil hurdaya döndü.
Kaza, Samsun Canik ilçesi Blediyeevleri viyadük üstünde saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Semanur K. (25) idaresindeki 37 SP 485 otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu refüjdeki bariyere çarptı. Kazada otomobil hurdaya dönerken, sürücü Semanur K. kazayı yara almadan atlattı. Bayan sürücü kazanın şokunu uzun süre üzerinden atamadı.
Kaynak: İHA
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.