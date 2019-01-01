Samsun'da 2019'un ilk bebeği

SAMSUN'da 2019 yılının ilk bebeği saat 00.04'de Eğitim Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hizmet binasında dünyaya geldi. 3 kilogram ağırlığında doğan kız bebeğe Nehir adı konuldu.

Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları hizmet binasına doğum sancılarının tutması üzerine gelen Sevgi Bayraktar hemen doğumhaneye alındı. 1 yıllık evli olan Sevgi (18) ve Hakan (24) Bayraktar çiftinin kız bebekleri saat 00.04'de dünyaya geldi. 2019'un ilk bebeğine Nehir ismi verildi. 3 kilogram ağırlığında 50 santimetre boyunda olan bebek, ailesini büyük sevince boğdu. Anne Sevgi Bayraktar, çok mutlu olduklarını söyleyerek, "1 yıllık evliyiz. İlk bebeğimi bugün kucağıma aldım, çok mutluyum. İlk defa anne oldum çok güzel bir duygu" dedi. Babaanne Menşure Bayraktar ise "Çok heyecanlıyız. Gelinimin sancısı tutunca apar topar hastaneye getirdik. Yeni yılın ilk bebeği olarak torunum dünyaya geldi" diyerek çok mutlu olduklarını ifade etti.

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DHA