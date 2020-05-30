Samsun'da 21 yaşındaki genç, yol ortasında infaz edildi!

Samsun'un İlkadım ilçesinde 21 yaşındaki genç, motorla seyir halindeyken kendisini takip eden kimliği belirsiz kişilerin pompalı tüfekle ateşi sonucu öldürüldü. Olayı haber alan yakınları talihsiz genci o halde görünce sinir krizi geçirdi.