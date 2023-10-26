Samsun'da 3 camiyi yakan şahıs benzin dolu şişelerle yakalandı! O şahısın kimliği şoke etti!

Samsun Bafra ilçesinde bir camiyi kundaklayan iki camiyi ise yakmaya çalışan şahıs, şüpheli hareketleri nedeniyle bir vatandaşın ihbarıyla yakalandı. Yakalanan şahsın kimliği ise şoke etti.w

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Samsun'da 3 camiyi yakan şahıs benzin dolu şişelerle yakalandı! O şahısın kimliği şoke etti!

Olay, dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilk olarak 19 Mayıs ilçesine gelen bisikletli bir kişi, ikindi namazında cemaatin arasına karıştı. Burada camiyi yakmaya çalışan kişiyi cemaat uzaklaştırdı.

Ardından yakındaki Bafra ilçesine bağlı Taşköprü Afurcuk Camisi'ne giden şahıs, imamın kullandığı odaya girerek Kur'an-ı Kerimleri ateşe verip odayı kilitleyerek kaçtı. Cemaatin yardımı ile itfaiye ekiplerinin kontrol altına aldığı yangında camide büyük hasar meydana geldi. Ardından Bafra Üçpınar Köyü Merkez Camisi'nin kapısını yakmaya çalışırken imam tarafından fark edilen şahıs, kaçarak kayıplara karıştı.

Güvenlik kameralarını incelemeye alan güvenlik güçleri şansın kimliğini belirledi. Kimliği belirlenen şahsı yakalamak için jandarma ekipleri çalışma başlattı. İ.Ç. isimli şahıs, bugün Sürmeli Mahallesi'nde bir vatandaşın dikkatini çekmesi üzerine jandarmaya haber verildi. Kısa sürede Sürmeli Mahallesi'ne gelen ekipler elinde bulunan poşette benzin dolu şişelerle birlikte İ.Ç.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Şahsın FETÖ'den ihraç edilen Ordu Ünyeli eski imam olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Samsun'da 3 camiyi yakan şahıs benzin dolu şişelerle yakalandı! O şahısın kimliği şoke etti!

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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