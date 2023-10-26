Samsun'da 3 camiyi yakan şahıs benzin dolu şişelerle yakalandı! O şahısın kimliği şoke etti! Samsun Bafra ilçesinde bir camiyi kundaklayan iki camiyi ise yakmaya çalışan şahıs, şüpheli hareketleri nedeniyle bir vatandaşın ihbarıyla yakalandı. Yakalanan şahsın kimliği ise şoke etti.w