Samsun'da 3 tane pitbull 11 yaşındaki kıza dehşeti yaşattı!
Samsun'un Havza ilçesinde yaşanan olayda 11 yaşındaki Tuğba Kaplan ve arkadaşları oyun oynadıkları parkın yakınlarındaki bahçede bulunan köpekleri sevmek istedikleri sırada bahçeye bağlı olmayan 3 tane pitbullun saldırısına uğradı. Vatandaşların ağır yaralı olarak kurtardıkları kız, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı.
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