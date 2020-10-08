  1. WEB TV
  2. GÜNDEM
  3. Samsun'da 3 tane pitbull 11 yaşındaki kıza dehşeti yaşattı!

Samsun'da 3 tane pitbull 11 yaşındaki kıza dehşeti yaşattı!

Samsun'da oyun oynadıkları parkın yanında köpekleri sevmek isteyen 11 yaşındaki bir kız, bağlı olmayan 3 tane pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı. çevredeki vatandaşlar tarafından köpeklerden güçlükle kurtarılan kız, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Samsun'un Havza ilçesinde yaşanan olayda 11 yaşındaki Tuğba Kaplan ve arkadaşları oyun oynadıkları parkın yakınlarındaki bahçede bulunan köpekleri sevmek istedikleri sırada bahçeye bağlı olmayan 3 tane pitbullun saldırısına uğradı. Vatandaşların ağır yaralı olarak kurtardıkları kız, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı.

Kuruluş Osman 29. bölüm fragmanı yayınlandı | Ertuğrul Gazi'ye hain saldırı!Kuruluş Osman 29. bölüm fragmanı yayınlandı | Ertuğrul Gazi'ye hain saldırı!

Sadakatsiz dizisinin 2. bölüm fragmanı yayınlandı! Volkan ihanetini itiraf etmiyor!Sadakatsiz dizisinin 2. bölüm fragmanı yayınlandı! Volkan ihanetini itiraf etmiyor!

Hava durumu 8 - 9 - 10 Ekim 2020 İstanbul gök gürültülü sağanak yağışa teslim olacak!Hava durumu 8 - 9 - 10 Ekim 2020 İstanbul gök gürültülü sağanak yağışa teslim olacak!

Karantinadan çıkıp iş yerinde çalıştı! Ekiplerin denetimleri sayesinde fark edildiKarantinadan çıkıp iş yerinde çalıştı! Ekiplerin denetimleri sayesinde fark edildi

 

08 Ekim 2020 Perşembe 09:35
VİDEOYA YORUM KAT
Benzer Videolar
Garsonların müşteri kapma kavgası! Polis güçlükle ayırdı
Garsonların müşteri kapma kavgası! Polis güçlükle ayırdı
Samsun'da 3 tane pitbull 11 yaşındaki kıza dehşeti yaşattı!
Samsun'da 3 tane pitbull 11 yaşındaki kıza dehşeti yaşattı!
Hava durumu 8 - 9 - 10 Ekim 2020 İstanbul gök gürültülü sağanak yağışa teslim olacak!
Hava durumu 8 - 9 - 10 Ekim 2020 İstanbul gök gürültülü sağanak yağışa teslim olacak!
Karantinadan çıkıp iş yerinde çalıştı! Ekiplerin denetimleri sayesinde fark edildi
Karantinadan çıkıp iş yerinde çalıştı! Ekiplerin denetimleri sayesinde fark edildi
Alışveriş merkezinde korkutan kaza! Beğendiği avizenin hışmına uğradı
Alışveriş merkezinde korkutan kaza! Beğendiği avizenin hışmına uğradı
İtfaiye erinin eliyle yılanı yakaladığı o anlar böyle görüntülendi!
İtfaiye erinin eliyle yılanı yakaladığı o anlar böyle görüntülendi!
Ayağında zincirle alevler arasından çıkarılmıştı! Ailenin savunması hayrete düşürdü
Ayağında zincirle alevler arasından çıkarılmıştı! Ailenin savunması hayrete düşürdü
Dert dinlemekten sıkılınca gelen kişiler için 'Dert tarifesi' açtı!
Dert dinlemekten sıkılınca gelen kişiler için 'Dert tarifesi' açtı!
20 saniyedeki bisiklet hırsızlığı kameralara böyle yansıdı!
20 saniyedeki bisiklet hırsızlığı kameralara böyle yansıdı!
Karşıdan karşıya geçiyordu! Bir anda 1 metre ileriye fırladı
Karşıdan karşıya geçiyordu! Bir anda 1 metre ileriye fırladı