Samsun'da 3 tane pitbull 11 yaşındaki kıza dehşeti yaşattı!

Samsun'da oyun oynadıkları parkın yanında köpekleri sevmek isteyen 11 yaşındaki bir kız, bağlı olmayan 3 tane pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı. çevredeki vatandaşlar tarafından köpeklerden güçlükle kurtarılan kız, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.