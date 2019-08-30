Samsun’da 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri

Samsun'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında bir alışveriş merkezinde graffiti, workshop, temalı atölyeler, spor aktiviteleri, DJ performansı ve müzik dinletileri düzenlendi.

Her özel günde gerçekleştirdiği etkinlikleri Samsunlularla buluşturan Bulvar AVM, Zafer Bayramı'nın 97. yılını Samsun Valiliği ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) iş birliği ile hazırlanan dolu dolu bir programla kutladı. Günümüzün popüler sokak sanatlarından biri olan ve duyguların duvar yazıları ve boyalarla aktarılması esasına dayanan graffiti, 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel teması ile işlenen workshop etkinliği ile vatandaşlarla buluştu. "Gençler Graffiti ile Ata'sını Anlatıyor" sloganı ile dikkat çeken etkinlikte, Türkiye'nin popüler mural sanatçılarından biri olan Atione ve OMÜ Prof. Dr. Metin Eker ve ekibi de eğitmen olarak yer aldı. Programda Spor Federasyonu spor aktiviteleri gerçekleştirirken, DJ İnanç Seven de performansı ile etkinliğe eşlik etti. Etkinliğe katılan Samsun Valisi Osman Kaymak, çocukların oyunlarına eşlik etti. Vali Kaymak, oyunlarda derece elde eden çocuklara boyama kitabı hediye etti. Vali Kaymak, sprey boya ile kendi ismini oluşturulan alana da yazdı.

Çocuklar için ise oyuncak atölyesi 30 Ağustos'a özel temalarıyla alanda oldu. Atatürk, Anıtkabir ve Türk bayrağından oluşan ahşap bibloları çocuklara diledikleri gibi boyatarak bayrama katılımlarını sağladı. Bulvar AVM'den 50 lira ve üzeri alışveriş yaparak alışveriş fişini atölyeye getiren herkese oyuncaklar ücretsiz olarak hediye edildi.

Ayrıca meydan alanına konumlandırılan Atatürk hatırası fotoğraf platformu ile de ziyaretçiler anlamlı fotoğraflar çekildi. Etkinlikte izdüşüm tekniği ile oluşturulan sergide 20 adet eser sergilendi. Etkinlikler Grup Dalgakıran'ın akşam konseri ile devam edecek. Samsun'un sevilen gruplarından biri olan Dalgakıran ekibi, özel repertuvarları ile 19.30'da sahneye çıkacak.

Kaynak: İHA