Samsun'da 3,5 kilo kubar esrar ele geçirildi: 2 gözaltı

Samsun Valiliği İl Jandarma Komutanlığı Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ile mücadele ve 6136 sayılı Kanun’a muhalefet çerçevesinde, 27 Mart Pazartesi günü saat 17.30 sıralarında Bafra ilçesi Yağmurca Mahallesi’nde icra edilen yol kontrol uygulamasında şüpheli hareketler sergileyen bir araç durduruldu.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

Yapılan kimlik kontrolünde araçta yolcu olarak bulunan şüpheli 1 şahsın “6136 sayılı Kanun’a muhalefet ve basit yaralama” suçundan arandığı tespit edildi. Şüpheli şahsın aracında ve ikametinde yapılan aramada 3 kilo 500 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli şahıs gözaltına alınarak tahkikata başlandı.