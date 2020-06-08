Samsun’da 4 günde 18 yeni vaka görüldü, Sağlık Müdürlüğü uyardı

Samsun'da son 4 gün içinde 18 yeni vakanın görülmesi üzerine İl Sağlık Müdürlüğü açıklamaya yaparak vatandaşları uyardı. Şehirler arası giriş yasağının kaldırılmasından sonra Samsun'a çok sayıda insanın giriş yaptığı, sadece 65 yaş üstü 4 bin 600 kişinin geldiği ve bugüne kadar hiç vaka görülmeyen bir ilçede bile vaka görüldüğü açıklandı.

Samsun'da korona virüsün, salgının en güçlü olduğu dönemde Samsunluların kural ve yasaklara uyumu sayesinde kontrol altına alındığını söyleyen Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, maalesef geçen bir hafta içinde bu uyumun ortadan kalkmaya başladığını, "salgın ortadan kalktı, artık hiçbir şeye dikkat etmeme gerek" yok düşüncesinin yaygınlaşması halinde, bugüne kadar ki bütün emeklerin boşa gideceğini ve salgında tekrar başa dönülebileceğini söyledi.

Bedeli ağır olur

Kontrollü sosyal hayat döneminin kesinlikle "salgının bittiği" şeklinde algılanmaması gerektiğini, normal şartlara dönülmediğini, dönülmeye çalışıldığını söyleyen Sağlık İl Müdürü Oruç, salgın hiç yaşanmamış gibi davranmanın bedelinin ağır olacağını, sadece bir ilçemizde 4 gün içinde ortaya çıkan 18 vakanın maalesef bu kontrolsüzlüğün bir bedeli olacağının sinyallerini verdiğini, herkesin bu bedel büyümeden, kurallarla uyum içinde hareket etmeye başlamasının önem arz ettiğini vurguladı.

65 yaş üstü 4 bin 600 kişi geldi, hiç vaka görülmeyen ilçede bile vaka görüldü

Şehirler arası giriş yasağının kaldırılmasından sonra, en uzun süre bu yasağın uygulandığı illerden biri olan Samsun'a çok sayıda insanın giriş yaptığını, sadece 65 yaş üstü 4 bin 600 kişinin ile geldiğini söyleyen Oruç, bu durumun maalesef herkesin birbirini kontrolsüz bir şekilde, sosyal mesafe kurallarına uymadan ziyaret ettiği bir ortam oluşturduğunu, bu dikkatsizliğin ve özensizliğin ilde tekrar vaka artışı yaşanmasına yol açtığını, bugüne kadar hiç vaka görülmeyen bir ilçede bile vaka görüldüğünü açıkladı.

"Lütfen bu dönemde akraba, eş dost, ziyaretleri yapmayın^"

Tüm bu verilerin herkes için birer uyarı olması gerektiğini söyleyen Sağlık Müdürü Oruç, "Pandemi süreci hepimiz için uzun ve yorucu bir yolculuktu. Bu yolculukta halkımızın her ferdi, kuralların önemini gördü. Kendilerini ve yakınlarını korumak için nasıl tedbir alacakları konusunda bilgilendi. Riskin büyüklüğünü gördü. Artık gerçeklerle yüzleşerek, hiçbir uyarı ya da yasağa gerek olmadan, bu yeni hayata uyum sağlamak zorunda olduğumuzu kabullenme vaktimiz geldi. Virüsü kuralara uyarak siz kontrol altına aldınız. Rehavete kapılarak, kontrol altına aldığınız virüsü, tekrar güçlendiren yine siz olmayın. Sakın 3 kuralı unutmayın: Maskesiz dışarı çıkmayın, mutlaka 1 metre sosyal mesafenizi koruyun. Ellerinizi mutlaka antiseptik solüsyon ya da kolonya ile temizleyin. Bu kurala 1 kural da siz ekleyin. Lütfen bu dönemde akraba, eş dost, ziyaretleri yapmayın. Tedbirlerimizi gevşetmez, bu süreci gerçekten kontrollü bir şekilde atlatabilirsek, normal hayatımıza dönmek için yeniden bir şansımız olacaktır. Aksi bir durum hepimiz için, üzücü, yorucu bir süreci yeniden başlatabilir" dedi.

Kaynak: İHA