Samsun’da 5 ilçede eğitime bir gün ara

Samsun'da yoğun kar yağışı dolayısıyla 5 ilçede eğitim-öğretime 7 Ocak Pazartesi günü bir gün ara verildi.

Samsun Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "İlimiz Vezirköprü, Havza, Ladik, Asarcık ve Kavak ilçelerinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle, eğitim-öğretime 07 Ocak Pazartesi günü bir gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personeller de idari izinli sayılacaklardır" denildi.

Kaynak: İHA