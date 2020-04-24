Samsun’da 57 bin 526 vefa destek çağrısı alındı

Samsun Valiliği tarafından 24 Nisan 2020 tarihi itibarıyla 57 bin 526 vefa destek çağrısı yapıldığı açıklandı.

Yapılan açıklamaya göre bu tarihe kadar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 17 bin 267, 155 Emniyet Çağrı Merkezi'ne 32 bin 146 ve 156 Jandarma Çağrı Merkezi'ne 8 bin 113 destek çağrısı iletildi. Ayrıca 102 bin 225 çağrıya da bilgilendirme ve yönlendirme yapıldı.

Kaynak: İHA