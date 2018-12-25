Samsun’da 6 ilçede eğitime 1 gün ara verildi

Samsun'da kar yağışı nedeniyle 6 ilçede eğitime 1 gün ara verildi.

Samsun Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Meteorolojik verilere dayalı olarak yapılan değerlendirme sonucu Vezirköprü, Kavak, Ladik, Havza, Asarcık ve Ayvacık ilçelerimizde devam etmekte olan kar yağışı nedeniyle öğrencilerimizin mağduriyet yaşamamaları için 26 Aralık Çarşamba günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verilmiştir. Ayrıca aynı gün için kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personeller de idari izinli sayılacaklardır" denildi.

Kaynak: İHA