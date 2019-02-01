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  3. Samsun'da 9 aracın karıştığı kazada, 2'si çocuk 6 kişi yaralandı

Samsun'da 9 aracın karıştığı kazada, 2'si çocuk 6 kişi yaralandı

SAMSUN'da, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda 9 araç birbirine girdi. Kazada, 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

Samsun'da 9 aracın karıştığı kazada, 2'si çocuk 6 kişi yaralandı

SAMSUN'da, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda 9 araç birbirine girdi. Kazada, 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Samsun-Ankara yolu Yeşilkent mevkiinde meydana geldi. Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda, aynı yönde seyir halinde olan 9 araç birbirine girdi. Kazada araçların birçoğu hurdaya dönerken, 2'si çocuk 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılarının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

DHA

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