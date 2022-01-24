Samsun'da acı olay! Evde çıkan yangında Mesure Gültekin ve oğlu Dursun hayatını kaybetti

Edinilen bilgilere göre yangın İlkadım ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'ndeki 7 katlı binanın zemin katından meydana geldi. Evde bilinmeyen nedenle çıkan yangının ardından dumanları gören mahalle sakinleri durumu 112'ye bildirdi. Bunun üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye yönlendirildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın söndürüldü.

112 Acil Servis ekipleri, yangının ardından evde yaptıkları incelemede annesi Mesure Gültekin ve oğlu Dursun'un yaşamını yitirdiğini belirledi.

Anne ve oğlunun cesetleri, otopsi yapılmak üzere Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.