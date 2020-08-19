Samsun'da akıl almaz olay! Öldürülme korkusu ile kendini yaktı

Samsun'da akrabasını uyuşturucudan ihbar eden bir kişi "Büyük bir yanlış yaptım" diyerek Samsun Şahirlerarası Otobüs Terminali'nde üzerine benzin dökerek kendini yaktı. Alev topuna dönen genç, çevredekilerin müdahalesi sonucu söndürüldü. Gelen ambulansla hastaneye kaldırılan gencin hayati tehlikesi olduğu belirtildi.