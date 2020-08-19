Samsun'da akıl almaz olay! Öldürülme korkusu ile kendini yaktı
Samsun Şahirlerarası Otobüs Terminali'nde yaşanan olayda 24 yaşındaki S.A., amcasının oğlunu uyuşturucu suçundan ihbar ettiği iddiasından dolayı öldürülme korkusu ile üzerine benzin dökerek kendini yaktı. Ortalıkta yanan adamın koştuğunu göre vatandaşlar, yangın söndürme tüpü ile müdahale ederek genci söndürdü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla genci hastaneye kaldırdı. S.A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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