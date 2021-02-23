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  3. Samsunda akılalmaz olay! 5 tl vermediği için bıçaklandı!

Samsunda akılalmaz olay! 5 tl vermediği için bıçaklandı!

Samsun'da meydana gelen olayda işine giden özel güvenlik görevlisi, yolda kendisinden 5 lira isteyen adam tarafından bıçakladı. Polisler tarafından kısa sürede yakalanan adam, saldırdığı güvenlik görevlisine 'Benden şikayetçi olma!' dedi.

Samsun'un İlkadım ilçesi Zafer mahallesinde meydana gelen olayda 39 yaşındaki M.Y. güvenlik görevlisi olarak çalıştığı işine giderken S.T tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.

Samsunda akılalmaz olay! 5 tl vermediği için bıçaklandı!

5 LİRA VERMEDİĞİ İÇİN BIÇAKLADI

Yoluna devam eden güvenlik görevlisi M.Y, bıçaklı saldırının kurbanı oldu. 5 lira vermediği için bıçakla saldıran S.T, güvenlik görevlisini sırtından, omzundan ve baldırından olmak üzere 3 yerinden bıçaklayıp, güvenlik görevlisini kovaladıktan sonra kaçtı.

İşe giderken saldırıya uğrayan M.Y. saldırgandan bir işyerine sığınarak kurtuldu. Çok geçmeden olay yerine polis ve ambulans sevk edildi.

S.T., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli Yunus ekipleri tarafından, güvenlik görevlisine bıçaklı saldırıda bulunan S.T çok geçmeden yakalandı. Saldırgan S.T.'nin,  M.Y'yi bıçaklarken kendi elini de yaraladığı edinilen bilgiler arasında yer alıyor. 

Samsunda akılalmaz olay! 5 tl vermediği için bıçaklandı!

 

"BENDEN ŞİKAYETÇİ OLMA"

M.Y tarafından teşhis edilen saldırgan S.T, elinden yaralı olduğu gerekçesiyle ambulans tarafından müdahale edildi. Bıçaklı saldırgan M.Y'ye seslenerek "Benden şikayetçi olma"  dedi.

Güvenlik görevlisi M.Y yaralı olduğu için tedavi altına alındı, saldırgan ise sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosuna sevk edildi.

Olay güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı ve konu hakkında soruşturma devam etmekte.

Samsunda akılalmaz olay! 5 tl vermediği için bıçaklandı!

Samsunda akılalmaz olay! 5 tl vermediği için bıçaklandı!

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