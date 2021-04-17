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  3. Samsun'da ambulans ile motosiklet birbirine girdi: 1 yaralı

Samsun'da ambulans ile motosiklet birbirine girdi: 1 yaralı

Samsun'da ambulansla motosiklet çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü kurye hafif şekilde yaralandı.

Samsun'da ambulans ile motosiklet birbirine girdi: 1 yaralı

Kaza, İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi'nde Şehit Korhan Ekiz Bulvarı üzerinde saat 12.50'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 112'ye ait 55 ANY 47 plakalı ambulans ile Emrah Türk idaresindeki 55 ADZ 354 plakalı motosiklet Göğüs Hastanesi Kavşağı'nda çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Sürücü gelen başka bir ambulans ile Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Emrah Türk'ün kurye olarak çalıştığı öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

Samsun'da ambulans ile motosiklet birbirine girdi: 1 yaralı

Samsun'da ambulans ile motosiklet birbirine girdi: 1 yaralı

Samsun'da ambulans ile motosiklet birbirine girdi: 1 yaralı

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