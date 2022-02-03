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  3. Samsun'da Atatürk Anıtı'na çirkin saldırı! Valilik açıklama yaptı! Anıta urgan bağlayan iki kişi yakalandı!

Samsun'da Atatürk Anıtı'na çirkin saldırı! Valilik açıklama yaptı! Anıta urgan bağlayan iki kişi yakalandı!

Samsun'un İlkadım ilçesindeki Atatürk Anıtı’na urgan (ip) asmak isteyen iki kişi İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Samsun'da Atatürk Anıtı'na çirkin saldırı! Valilik açıklama yaptı! Anıta urgan bağlayan iki kişi yakalandı!

Alınan bilgilere göre İlkadım ilçesindeki Atatürk Parkı'nda bulunan ve şehrin simgesi haline gelmiş olan Atatürk Anıtı’ndaki (Onur Anıtı) atın ayak kısmına ip bağlandığını görenler durumu polis ekiplerine bildirdi.

TİTİZ ÇALIŞMA YAPILDI, İP SÖKÜLDÜ

Bunun üzerine çalışma başlatan emniyet ekipleri, güvenlik kamerası, görgü tanığı, parmak izi araştırması yaptı. Anıta gelen olay yeri inceleme ekipleri, ipi söktükten sonra delil torbasına koydu. İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal da Atatürk Parkı’na gelerek ekiplerden bilgi aldı.

Samsun'da Atatürk Anıtı'na çirkin saldırı! Valilik açıklama yaptı! Anıta urgan bağlayan iki kişi yakalandı!

Samsun'da Atatürk Anıtı'na çirkin saldırı! Valilik açıklama yaptı! Anıta urgan bağlayan iki kişi yakalandı!

İKİ ŞÜPHELİ YAKALANDI 

Olayı gerçekleştiren iki kişi, polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Şüphelilerin sorgularının sürdüğü belirtildi.

Samsun'da Atatürk Anıtı'na çirkin saldırı! Valilik açıklama yaptı! Anıta urgan bağlayan iki kişi yakalandı!

SAMSUN VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

Olaya ilişkin Samsun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“3 Şubat günü saat 8.15 sıralarında İlkadım İlçesi Kale Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan Onur Anıtı’na urgan (ip) asmak suretiyle menfur saldırı gerçekleştiren iki kişi, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce yürütülen titiz çalışmayla kısa sürede yakalanmış ve sorgulamalarına başlanmıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Milli Mücadele yolunda ilk adımı attığı Samsun'un simgesi haline gelmiş olan Atatürk Anıtı’na (Onur Anıtı) yapılan ve asla kabul edemeyeceğimiz bu saygısız menfur saldırının aydınlatılmasına yönelik adli ve idari süreç Valiliğimizce yakinen takip edilecektir”

Samsun'da Atatürk Anıtı'na çirkin saldırı! Valilik açıklama yaptı! Anıta urgan bağlayan iki kişi yakalandı! Samsun'da Atatürk Anıtı'na çirkin saldırı! Valilik açıklama yaptı! Anıta urgan bağlayan iki kişi yakalandı!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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