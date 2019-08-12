Samsun'da, bayramlaşma töreninde kalp krizi geçiren gazeteci, kurtarılamadı

SAMSUN'da, Kavak Dernekler Federasyonu'nun düzenlediği bayramlaşma törenini takip eden gazeteci Bülent Keskin (51), geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde İlkadım ilçesinde meydana geldi. Kavak Dernekler Federasyonu tarafından bayramlaşma töreni düzenlendi. Töreni takip eden yerel gazeteci Bülent Keskin, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş'ın konuşması sırasında fenalaştı. Keskin, çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Keskin, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

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DHA