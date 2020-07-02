Samsun’da bazı iş yerlerinin çalışma saatlerine yönelik kısıtlamalar kaldırıldı

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, marketler, pazar/satış yerleri, berber, güzellik salonu/merkezi, kuaför vb. iş yerleri ile alışveriş merkezleri için uygulanan çalışma saatlerine yönelik kısıtlamaları kaldırdı.

Samsun Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun, marketler, pazar/satış yerleri, berber, güzellik salonu/merkezi, kuaför vb. iş yerleri ile alışveriş merkezleri için uygulanan çalışma saatlerine yönelik kısıtlamaların kaldırılmasına ilişkin 01 Temmuz 2020 tarihli ve 88 sayılı kararıyla; ilimizde hastalığın yayılma hızını düşürmek, halkımızın sağlığını korumak ve daha fazla kişinin salgın hastalıktan etkilenmesini azaltmak amacıyla, kurulumuzca, marketler, pazar/satış yerleri, berber, güzellik salonu/merkezleri, kuaför vb. iş yerleri ile alış veriş merkezlerinin (AVM) çalışma saatlerinde kısıtlamalar getirilmişti. İlimiz genelindeki tüm marketlerin, kurulumuzun 24 Mart 2020 tarih ve 07 sayılı kararıyla 09.00-21.00 saatleri arasında faaliyetlerine devam etmelerine, ilimiz genelindeki pazar/satış yerlerinin, kurulumuzun 27 Mart 2020 tarih ve 11 sayılı kararıyla en geç saat 19.00'a kadar faaliyet göstermelerine, ilimiz genelindeki tüm berber, güzellik salonu/merkezi, kuaför vb. iş yerlerinin, kurulumuzun 07 Mayıs 2020 tarih ve 39 sayılı kararıyla 09.00-21.00 saatleri arasında faaliyet göstermelerine, ilimiz genelindeki tüm alış veriş merkezlerinin (AVM) kurulumuzun 11 Mayıs 2020 tarih ve 46 sayılı kararıyla 10.00-22.00 saatleri arasında faaliyetlerini sürdürmelerine izin verilmişti.

İçinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde, salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve sosyal mesafe kuralının yanı sıra her bir faaliyet alanı/iş kolu için alınması gereken önlemler Sağlık Bakanlığı Bilimsel Danışma Kurulu tarafından Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde ayrı ayrı belirlenerek Sağlık Bakanlığının konuyla ilgili web sitesinde (https://covid19bilgi.saglik.gov.tr) yayınlanmıştır. Söz konusu iş yerleri ile ilgili olarak Sağlık Bakanlığı Bilimsel Değerlendirme Kurulunun yayınlamış olduğu Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde faaliyet alanı/iş kolu bazında yayımlanan tedbirlere uyulması kaydıyla 01 Temmuz 2020 tarihinden itibaren genel mevzuatları ve ruhsatlarında belirtilen saat aralıklarında faaliyette bulunabilmelerine, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanun'un ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir" denildi.

Kaynak: İHA