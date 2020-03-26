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  3. Samsun'da bir kişinin başından vurulduğu kavga, kamerada (2)

Samsun'da bir kişinin başından vurulduğu kavga, kamerada (2)

Samsun'da iki grup arasında çıkan kavgada Onur Yıldız'ın, tabancayla başından vurularak yaralanması olayı ile ilgili gözaltına alınan Adem M., Batuhan M., Üzeyir M.. ve Uğur M. emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Samsun'da bir kişinin başından vurulduğu kavga, kamerada (2)

SALDIRGAN TUTUKLANDI

Samsun'da iki grup arasında çıkan kavgada Onur Yıldız'ın, tabancayla başından vurularak yaralanması olayı ile ilgili gözaltına alınan Adem M., Batuhan M., Üzeyir M.. ve Uğur M. emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, Adem M.'nin tutuklanmasına karar verdi, 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kaynak: DHA




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