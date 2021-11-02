10 Kasım'da ne oldu kısaca 2021? 10 Kasım 1938'de ne oldu?10 Kasım hangi güne denk geliyor 2021? Okullar ve iş yerleri tatil mi?10 Kasım Atatürk'ü anma günü mesajları ve sözleri 2021 | 10 Kasım şiirleri 2021Acun Medya personel alımı yapacak! Acun Ilıcalı'nın patronunuz olmasını istemez misiniz? Bu fırsatı bir daha bulamayabilirsiniz...Exxen aynı anda kaç kişi izleyebilir, tek cihazda kaç kişi kullanabilir?Exxen Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi paket fiyatları ne kadar? Exxen UEFA paketi kaç TL?Arzu Akın kimdir, nereli, kaç yaşında? Öldü mü, neden öldü? İşte Arzu Akın'ın biyografisiSon dakika| Oyuncular Sendikası duyurdu: Oyuncu Arzu Akın hayatını kaybettiDöve döve öldürdüler! "Apartmana bekar erkek giremez" tartışması ölümüne sebep oldu!Kocasının terfi almasını isteyen kadının itirafı şoke etti! "Patronuyla ilişkiye girdiğimi bilmiyor"
İstanbul17 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Samsun'da bir polis memuru, bıçaklı saldırganı ısırarak rehineleri kurtardı!

Samsun'da bir polis memuru, bıçaklı saldırganı ısırarak rehineleri kurtardı!

Samsun'un İlkadım İlçesi'nde bir kişi, eski karısı ve karısının kocasını bıçakla rehin aldı. Olaya müdahale etmek isteyen polis memuru saldırganın bileğini ısırarak bıçağı elinden aldı. Gerçekleşen olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Samsun'da bir polis memuru, bıçaklı saldırganı ısırarak rehineleri kurtardı!

Olay Samsun'un İlkadım İlçesi Bahçelievler Mahallesi İstiklal Caddesi'nde bulunan bir apartmanın birinci katında meydana geldi.

Aktarılana göre bir kişi eline bıçak alarak eski karısını ve karısının yeni kocasını evlerinde rehin aldı. Çevredekilerin ihbarıyla Samsun polisi alarma geçti.

Samsun'da bir polis memuru, bıçaklı saldırganı ısırarak rehineleri kurtardı!

MÜZAKERECİ POLİS ÇAĞRILDI

Olay yerine çok sayıda polis ekibi, itfaiye ve ambulans sevk edildi. Evin kapısı kilitli olduğu için polis içeri giremedi ve müzakereci polis çağrıldı.

Samsun'da bir polis memuru, bıçaklı saldırganı ısırarak rehineleri kurtardı!

Müzakereci polis beklenirken içeriden bağırış sesleri duyuldu. Bunun üzerine olay mahalline koçbaşı istendi ve  kapıyı kırarak içeri girmesi için Özel Hareket Şube Müdürlüğü ekipleri çağrıldı.

Samsun'da bir polis memuru, bıçaklı saldırganı ısırarak rehineleri kurtardı!

KAPIYI ÇİLİNGİR AÇTI

Tam bu esnada  İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, evin yakınında bulunan çilingiri fark etti. Zamandan kazanmak için kapıyı çilingire açtırdılar. Kapı açıldıktan sonra İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Resmi Ekipler Amirliğinde görevli polis memuru Ekrem Demirel, saldırganın elindeki bıçağı almak amacıyla üzerine atladı. 

Samsun'da bir polis memuru, bıçaklı saldırganı ısırarak rehineleri kurtardı!

BİLEĞİNİ ISIRARAK BIÇAĞI ALDI

A.Y. adlı zanlı elindeki bıçağı kolayca bırakmadı ve aralarında boğuşma gerçekleşti. Polis Memuru Demirel zanlının bileğini ısırarak bıçağı almayı başardı. Polis memuru Ekrem Demirel'in boğuşma esnasında bıçakla pantolonu kesildi ancak olayı yara almadan atlattı.

Olayda zanlı A.Y. gözaltına alındı. Eski kocası tarafından rehin alınan E.K. ve kocası A.D. ifadeleri alınmak üzere İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Soruşturmaya devam ediliyor.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT