Samsun'da bir polis memuru, bıçaklı saldırganı ısırarak rehineleri kurtardı!

Olay Samsun'un İlkadım İlçesi Bahçelievler Mahallesi İstiklal Caddesi'nde bulunan bir apartmanın birinci katında meydana geldi.

Aktarılana göre bir kişi eline bıçak alarak eski karısını ve karısının yeni kocasını evlerinde rehin aldı. Çevredekilerin ihbarıyla Samsun polisi alarma geçti.

MÜZAKERECİ POLİS ÇAĞRILDI

Olay yerine çok sayıda polis ekibi, itfaiye ve ambulans sevk edildi. Evin kapısı kilitli olduğu için polis içeri giremedi ve müzakereci polis çağrıldı.

Müzakereci polis beklenirken içeriden bağırış sesleri duyuldu. Bunun üzerine olay mahalline koçbaşı istendi ve kapıyı kırarak içeri girmesi için Özel Hareket Şube Müdürlüğü ekipleri çağrıldı.

KAPIYI ÇİLİNGİR AÇTI

Tam bu esnada İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, evin yakınında bulunan çilingiri fark etti. Zamandan kazanmak için kapıyı çilingire açtırdılar. Kapı açıldıktan sonra İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Resmi Ekipler Amirliğinde görevli polis memuru Ekrem Demirel, saldırganın elindeki bıçağı almak amacıyla üzerine atladı.

BİLEĞİNİ ISIRARAK BIÇAĞI ALDI

A.Y. adlı zanlı elindeki bıçağı kolayca bırakmadı ve aralarında boğuşma gerçekleşti. Polis Memuru Demirel zanlının bileğini ısırarak bıçağı almayı başardı. Polis memuru Ekrem Demirel'in boğuşma esnasında bıçakla pantolonu kesildi ancak olayı yara almadan atlattı.

Olayda zanlı A.Y. gözaltına alındı. Eski kocası tarafından rehin alınan E.K. ve kocası A.D. ifadeleri alınmak üzere İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Soruşturmaya devam ediliyor.