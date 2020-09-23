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  3. Samsun'da büyük panik! Cami hatibi ve müezzini pozitif çıktı

Samsun'da büyük panik! Cami hatibi ve müezzini pozitif çıktı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bulunan Merkez Caminin imam hatibi ile müezzinin koronavirüs testlerinin sonucunun pozitif çıktı.

Samsun'da büyük panik! Cami hatibi ve müezzini pozitif çıktı

Koronavirüs salgınında vaka sayıları artmaya devam ederken, yeni vaka haberleri gelmeye de devam ediyor. Bu kez Samsun'un Çarşamba ilçesi Yeşilırmak Mahallesi Merkez Camisi imam hatip ile müezzinine yapılan koronavirüs testlerinin sonucu pozitif çıktı. Bu nedenle cami görevlileri karantinaya alınırken, cami de dezenfekte ve temizlik işlemleri için geçici bir süre ile kapatıldı.

Olayı sosyal medya hesabı üzerinden duyuran Yeşilırmak Mahallesi Muhtarı Hüsnü Kuşak, “Çarşamba Belediyesi ekiplerimiz camimizde dezenfekte çalışması yapıyor. Allah şu korona illetinden bizleri tez zamanda kurtarsın inşallah” dedi.

Samsun'da büyük panik! Cami hatibi ve müezzini pozitif çıktı

Çarşamba ilçesi Müftüsü Osman Karagöz

GEÇİCİ İMAM ATAMASI YAPILDI

Duruma ilişkin konuşan  Çarşamba İlçe Müftüsü Osman Karagöz, camiye geçici imam atamasının yapıldığını belirterek, “Caminin imamı gelene kadar bu görevi üstlenecektir. Karantina süreci tamamlandıktan sonra camimizin görevli imamı ve müezzini tekrar sağlığına kavuştuktan sonra temennimiz o yönde, tekrar kaldığı yerden vatandaşlarımızla birlikte camimizde ibadetlerine devam edeceklerdir” diye konuştu.

Samsun'da büyük panik! Cami hatibi ve müezzini pozitif çıktı

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