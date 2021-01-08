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  3. Samsun'da can pazarı! Atakum Belediyesinin servis midibüsü devrildi: 2 ölü, 20 yaralı

Samsun'da can pazarı! Atakum Belediyesinin servis midibüsü devrildi: 2 ölü, 20 yaralı

Samsun'un Atakum ilçesinde belediyeye ait servis midibüsünün devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 20 kişi ise yaralandı.

Edinilen bilgilere göre oaly Mevlana Mahallesi Ferhat Caddesi üzerinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre,  Atakum Belediyesi personellerini taşıyan Sedat Uzuner hakimiyetindeki  06 CHU 16 plakalı servis midibüsü  rampa aşağı inerken freninin tutmadı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu midibüs kaldırımdaki aydınlatma direğine çarpıp yol ortasına devrildi. İhbar üzerine olay yerine ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

2 KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin yaptıkları incelemede 2 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, araç sürücüsü ile birlikte 20 kişi de yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ÖLEN KİŞİLERİN İSİMLERİ BELLİ OLDU

Öte yandan kazada hayatını kaybeden kişilerin Halim Türk (58) ve Kenan Demir olduğu belirlendi.

Samsun'da can pazarı! Atakum Belediyesinin servis midibüsü devrildi: 2 ölü, 20 yaralıSamsun'da can pazarı! Atakum Belediyesinin servis midibüsü devrildi: 2 ölü, 20 yaralıSamsun'da can pazarı! Atakum Belediyesinin servis midibüsü devrildi: 2 ölü, 20 yaralıSamsun'da can pazarı! Atakum Belediyesinin servis midibüsü devrildi: 2 ölü, 20 yaralı

Tayfun Altuntaş
Editör


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