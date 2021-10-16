Samsun'da can pazarı! Yolcu otobüsü 150 metre yükseklikten dereye yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var

Alınan bilgilere göre kaza Kavak ilçesi Samsun-Ankara karayolu Tekke mevkisinde gerçekleşti. İstanbul'dan Trabzon'a giden Osman Özsoy hakimiyetindeki 53 DR 666 plakalı yolcu otobüsü Özsoy'un direksiyon hakimiyetinin kaybetmesi sonucu saat 06.15'te yaklaşık 150 metreden dereye yuvarlandı. Kazanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sayıda ambulans, polis, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Kazada 2 kişinin öldüğü ve 14 kişinin ise yaralandığı öğrenildi. Ekiplerin çalışmalarıyla ip kullanılarak uçurumdan çıkartıldı. Araç içerisinde sıkışan sürücü Osman Özsoy, yardım isterken kurtarma çalışmaları sürüyor.