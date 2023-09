Samsun’da "Canik Rahvan At Yarışları Festivali" yapılacak

Samsun Canik Belediyesi tarafından düzenlenen "Canik Rahvan At Yarışları Festivali" 17 Eylül Pazar günü yapılacak.

Canik'te yetişen, kendine has duruşu ve yapısıyla diğer at ırklarından ayrı, belirgin özelliklere sahip "Canik atları'nın boy göstereceği Canik Belediyesi Canik Rahvan At Yarışları Festivali'nde jokeyler, yerli dörtnal yarışlarının da düzenleneceği toplam 9 farklı kategoride ödül için mücadele edecek. Anadolu coğrafyasında önemli bir yere sahip olan Canik atlarının görücüye çıkacağı, rekabet ve heyecanın doruklarda yaşanacağı Canik Belediyesi Canik Rahvan At Yarışları Festivali, 17 Eylül 2023 tarihinde, saat 11.00'de Canik Dereler Mahallesi çevre yolu kenarında kurulan hipodromda gerçekleşecek.

Canik'te heyecan yaşanacak

Canik Belediyesi tarafından düzenlenecek olan Canik Rahvan At Yarışları'nda jokeyler 9 farklı kategoride ter dökecek. Jokeyler, Dereler Mahallesi'nde kurulan özel hipodromda düzenlenecek olan yarışlarda "baş koşu', "baş altı', "büyük orta', "küçük orta', "deste', "4'lü taylar', "3'lü taylar', "2'li taylar" ve "yerli dörtnal yarışı" kategorilerinde birincilik için mücadele edecek. Festival etkinlikleri kapsamında Canik atlarını yakından görme fırsatı bulacak olan vatandaşlar, festival alanında kurulan türbinlerden yarışları takip edebilecek. Canik Belediyesi, birçok etkinlik ve aktivitelerin de yer alacağı festivalde vatandaşlara ikramlarda bulunacak.

"Rahvan at yetiştirme geleneğini sürdürmek istiyoruz"

Rahvan at yetiştirme ve tarihi rahvan at yarışları geleneğini sürdürmek amacıyla ilçede Canik Belediyesi Canik Rahvan At Yarışları Festivali'ni düzenlediklerini ifade eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, tüm vatandaşları festivale davet etti. Başkan İbrahim Sandıkçı, "İlçemizin engin yörelerinde yetişen, çevikliği ve kendine ait belirgin özellikleri olan Canik atlarımız, düzenlediğimiz festivalde sahne alacak. Vatandaşlarımız, yarışma heyecanını hep birlikte paylaşacağımız festivalimizde, soyu çok eskilere dayanan rahvan atlardan olan Canik atını yakından görme fırsatı bulacak. Asırlık ata sporumuz rahvan biniciliği yaşatmak ve rahvan at yetiştirme geleneğini sürdürmek istiyoruz. Tüm vatandaşlarımızı, ilçemizin sembollerinden olan Canik Atlarımızı görmeye, heyecan dolu anlara tanıklık etmeye ve bu coşkuya ortak olmak için Canik Belediyesi Canik Rahvan At Yarışları Festivalimize bekliyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)