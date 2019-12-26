Samsun’da çatı yangını

Samsun'da çatı yangınında korku ve panik yaşandı.

Yangın, Canik ilçesi Soğuksu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Rasim K.'nin kaldığı tek katlı evin çatısında yangın çıktı. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek evin içine sıçramadan söndürdü. Evde bulunan Rasim K. de polis tarafından dışarı çıkartıldı.

Kaynak: İHA