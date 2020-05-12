Samsun’da çiftçiye ‘sarı pas’ uyarısı

Samsun'da ekim alanlarında "sarı pas" hastalığı tespit edilmesi üzerine çiftçilere dikkatli olmaları konusunda uyarı yapıldı.

Samsun'da 2020 yılı için 1 milyon 296 bin 97 dekar alanda 568 bin 491 ton hububat üretiminin beklendiğini söyleyen Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam, "İlimiz kışlık hububat ekimimizde arpa, buğday, çavdar, triticale ve yulaf ilk sıralarda yer almaktadır. Kışlık hububat ekiminde iklim şartlarının etkisi ve çeşit hassasiyeti ile birlikte ekim alanlarımızda sarı pas tespit edilmiştir" dedi.

Hastalık hakkında bilgi veren İl Müdürü Sağlam, "En erken görülen pas türü olan sarı pas buğday tarlalarında ilkbaharda hava sıcaklığının 10 -15 derece olduğu zaman görülüp, yaprakların üst yüzeylerinde makine dikişine benzer şekilde limon veya portakal renginde püstüller görülmeye başlamaktadır. İlkbaharda bu püstüllerden oluşan milyonlarca yazlık spor rüzgarla çevreye dağılır ve sağlıklı bitkileri de enfekte etmektedir. Oluşumunda sıcaklık ve nem çok önemlidir. Tahılların yaprak, sap ve başaklarında görülebilirse de, esas görüldüğü yer yapraklardır. Püstüllerin dizilişi bir çizgiyi andırdığı için bu pasa çizgi pası da denilmektedir" diye konuştu.

Sarı pasla mücadele için çiftçilere öneriler veren Sağlam, "Üreticilerimiz mücadelesinde; Havalanmayı engellemesi ve nem artışına neden olduğu için sık ekimden kaçınmalı, yabancı ot mücadelesi tekniğine uygun ve zamanında yapmalıdır, dengesiz ve aşırı gübreleme yapılmamalıdır. Paslara karşı dayanıklı buğday çeşitleri kullanılmalıdır. Çevredeki ara konukçular imha edilmelidir. Sarı pas hastalığının erken dönemde alt yapraklardaki belirtileri her yıl görülebilmekte, iklim koşulları dikkate alınarak (yüzde 90 orantılı nem ve 15 -20 derece sıcaklık) hastalığın seyri izlenmeli, hastalığın bitkinin üst tarafına doğru ilerlediği durumlarda üst yaprakların özellikle bayrak yaprağının hastalıkla bulaşmasını engellemek amacıyla yeşil aksam ilaçlanmasına başlanmalıdır. İklim koşulları hastalığın gelişmesine uygun gidiyorsa ve epidemik bir durum ihtimali varsa, kullanılan ilacın etki süresine göre ilaçlama tekrarlanabilir. Hasada bir ay kala bitki olgunlaşma dönemine girdiğinden dolayı ilaçlama yapılmamalıdır" şeklinde konuştu.

İbrahim Sağlam konu ile ilgili olarak üreticilerin en yakın il veya ilçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine giderek sarı pas teşhisi ve mücadelesi için kullanacakları ilaçlar hakkında bilgi almaları, uygulama sırasında bu ilaçların farklı ilaçlarla karışımı konusunda azami dikkat etmeleri gerektiğini belirtti.

Kaynak: İHA