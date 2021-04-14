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  3. Samsun'da çıkan tartışmada muhtarı bıçaklayan şahıs önce kaçtı sonra teslim oldu

Samsun'da çıkan tartışmada muhtarı bıçaklayan şahıs önce kaçtı sonra teslim oldu

Samsun'un Bafra ilçesinde iki aile arasında çıkan tartışmada muhtarı bıçaklayan zanlı kaçtıktan sonra teslim oldu.

Samsun'da çıkan tartışmada muhtarı bıçaklayan şahıs önce kaçtı sonra teslim oldu

3 gün önce Mevlana Mahallesi Muhtar Kadir Şahin Caddesi'nde meydana gelen olayda, boşanma aşamasında olan İ.M. ve S.M. çiftinin aileleri tarafından eşya paylaşımı sırasında ikametgah önünde tartışma çıktı. Çıkan tartışmada İ.M'nin kayınbiraderi İbrahim Ç.(22), yanlarında bulunan Altınova Mahallesi Muhtarı Bekir Kılıç'a bıçakla saldırarak sırtından ve karnından yaraladı. Bıçak darbeleriyle ağır yaralanan muhtar Bafra'da özel bir hastaneye kaldırıldı, ilk müdahalesinin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Olay sonrası kaçan İbrahim Ç., dün İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne giderek teslim oldu. Teslim olan zanlı işlemlerinin ardından bugün sevk edildiği Bafra Adliyesi'nde tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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