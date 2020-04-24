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  3. Samsun'da çocuklarla yapılan eğlencede sosyal mesafe hiçe sayıldı!

Samsun'da çocuklarla yapılan eğlencede sosyal mesafe hiçe sayıldı!

Samsun'da sokağa çıkma kısıtlaması olmasına rağmen bir sitenin bahçesinde büyükler çocuklarla sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak el ele halay çekti. O esnada videoya alınan görüntüler sosyal medyada paylaşılınca büyük tepkiye neden oldu.

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24 Nisan 2020 Cuma 13:05

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