Samsun'da çocuklarla yapılan eğlencede sosyal mesafe hiçe sayıldı!
Samsun'da sokağa çıkma kısıtlaması olmasına rağmen bir sitenin bahçesinde büyükler çocuklarla sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak el ele halay çekti. O esnada videoya alınan görüntüler sosyal medyada paylaşılınca büyük tepkiye neden oldu.
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24 Nisan 2020 Cuma 13:05
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