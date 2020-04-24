Samsun'da çocuklarla yapılan eğlencede sosyal mesafe hiçe sayıldı!

Samsun'da sokağa çıkma kısıtlaması olmasına rağmen bir sitenin bahçesinde büyükler çocuklarla sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak el ele halay çekti. O esnada videoya alınan görüntüler sosyal medyada paylaşılınca büyük tepkiye neden oldu.