Samsun'da DEAŞ terör örgütüne operasyon! 4 kişi gözaltına alındı
Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından DEAŞ terör örgütünden olan kişilerin bulunduğu evlere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gerçekleşen operasyonda yabancı uyruklu 4 kişi gözaltına alındı.
Irak'ta bulundukları dönemde DEAŞ silahlı terör örgütü içinde faaliyetleri tespit edilen 4 kişi, sabah saatlerinde 4 ayrı adrese eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan 4 kişi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinden sağlık raporu alındıktan sonra sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.
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