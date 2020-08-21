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  3. Samsun'da DEAŞ terör örgütüne operasyon! 4 kişi gözaltına alındı

Samsun'da DEAŞ terör örgütüne operasyon! 4 kişi gözaltına alındı

Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından DEAŞ terör örgütünden olan kişilerin bulunduğu evlere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gerçekleşen operasyonda yabancı uyruklu 4 kişi gözaltına alındı.

Irak'ta bulundukları dönemde DEAŞ silahlı terör örgütü içinde faaliyetleri tespit edilen 4 kişi, sabah saatlerinde 4 ayrı adrese eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan 4 kişi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinden sağlık raporu alındıktan sonra sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.

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21 Ağustos 2020 Cuma 10:02
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