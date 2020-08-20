Samsun'da dehşet anları! Güpegündüz cadde ortasında infaz edildi

Samsun'un Canik ilçesinde güpegündüz cadde ortasında cinayet işlendi. Hüsame Ünveren (24) adlı genç herkesin gözü önünde husutmetli olduğu iddia edilen kalabalık bir grubun saldırısına uğradı. Silahların konuştuğu olayda, Canik Belediyesi MHP Meclis Üyesi de kazara ayağından yaralandı.

YARALADIĞI GENCİ SİLAH VE TÜFEKLE DARP ETTİ

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi Kanije Sokak'ta Canik Belediyesi yanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüsame Ünveren (24) adlı genç sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı. Saldırganlar yaralı genci yerde yatarken kafasına silah kabzası ile defalarca vurup daha sonra da tüfek dipçiği ile vurmayı sürdürüp tabancayla da yine ateş ettiler.

Bütün bu anlar cep telefonu ile sahiye saniye görüntülendi. Silahlı saldırganlar daha sonra kaçtı. Silahlı saldırı sırasında Canik Belediyesi MHP Meclis Üyesi Cemil G. de kazara bacağından yaralandı.

AĞIR YARALANAN GENÇ HASTANEDE CAN VERDİ

Vücudunun çeşitli yerlerine kurşun isabet edip kafasına da darbe alarak ağır yaralanan Hüsame Ünveren 112 acil servis ekipleri tarafından özel bir hastaneye, Cemil G. ise Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ameliyata alınan Hüsame Ünveren yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.