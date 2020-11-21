Samsun'da dehşet: Tartıştığı hastane çalışanının parmağını ısırarak kopardı!

Samsun'un Terme ilçesine bağlı bir hastanede meydana gelen olayda, yaşananlar dehşete düşürdü. Hastanenin güvenlik görevlisinin parmağını ısırarak koparan hasta yakını gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, dün gece Terme Devlet Hastanesine giden hasta yakını K.V'ye, taşkınlık yapması üzerine güvenlik görevlileri müdahale etti.

K.V, tartıştığı güvenlik görevlisi Tahsin A'nın parmağını ısırdı.

Tahsin A'nın parmağı, hastanedeki müdahaleyle yerine dikildi.

Durumun bildirilmesi üzerine hastaneye gelen polis ekipleri, K.V'yi gözaltına aldı.

Haberin sosyal medyada gündem olması üzerine internet kullanıcıları duruma tepki gösterdi. Sağlık çalışanlarına minnetimizin en yoğun olduğu bugünlerde maalesef ki şiddet haberleri durulmuyor.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA İSTİFA İZİN, SEYAHAT VE EMEKLİLİK YASAĞI

Fiziksel şiddetin yanı sıra psikolojik şiddete de maruz kalan sağlık çalışanlarına, son dönemlerde hızla artan yeni tip koronavirüs vakaları nedeniyle, seyahat, izin ve istifa yasağı getirildi. Sağlık Bakanlığı, koronavirüs salgını sürecinde hiçbir sağlık personelinin istifa talebi kabul edilmeyeceğini açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanları ile ilgili yeni düzenlemeleri hazırlanan yeni bir genelge ile 81 ilin valiliğine iletti. Buna göre merkez ve taşra teşkilatında görevli bütün personelin, "her ne sebeple olursa olsun" salgın sürecinde görevinden istifa talebinin kabul edilmeyeceği belirtildi. Yaş haddinden emekli olacaklar ile malulen emekli olacakların görevlerinden ayrılabilecekleri vurgulanan genelgede, kapsam dışındakilere ise emeklilik işlemi yapılmayacağı ifade edildi.

Sağlık Bakanlığı, istisnalar dışında ücretsiz izinlerin de durdurulacağını açıkladı. Evlilik, ölüm, analık, hastalık ve refakat gibi yasal mazeret izinleri hariç Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında çalışan bütün personelin de ikinci bir emre kadar yıllık izinleri durduruldu.

Radyoaktif ışınlarla çalışan personele verilmekle yükümlü olunan bir aylık sağlık izninin kurum amirlerinin uygun göreceği zamanda kullandırılacağı belirtilen genelgede, doğum sonrası alınan annelik izni sonrası ve sendikalarda yönetici pozisyonundan dolayı talep edilen ücretsiz izinler dışında personele ücretsiz izin verilmeyeceği vurgulandı.