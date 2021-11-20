Samsun'da deprem mi oldu 20 Kasım 2021? Samsun'da kaç büyüklüğünde deprem oldu, şiddeti kaçtı, neden sallandı 20 Kasım 2021? Son dakika haberine göre Samsun'da hissedilen bir deprem meydana geldi. Peki, Samsun'da deprem mi oldu 20 Kasım 2021? Samsun'da kaç büyüklüğünde deprem oldu, şiddeti kaçtı, neden sallandı 20 Kasım 2021? İşte detaylar...

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AFAD'dan gelen bilgiye göre Samsun'da hissedilen bir deprem meydana geldi. Depremin yaşanmasının ardından, ilçelerde yaşayan vatandaşlar sosyal medyada depremi hissettiklerini dair mesajlar paylaştı. Peki, Samsun'da deprem mi oldu 20 Kasım 2021? Samsun'da kaç büyüklüğünde deprem oldu, şiddeti kaçtı, neden sallandı 20 Kasım 2021? Detaylar haberimizin devamında... SAMSUN'DA DEPREM Mİ OLDU 20 KASIM 2021? SAMSUN'DA KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLDU, ŞİDDETİ KAÇTI, NEDEN SALLANDI 20 KASIM 2021? AFAD'dan gelen bilgiye göre, Tokat'ın Niksar ilçesinde 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Bu sebeple çevre illerden de sarsıntı hissedildi. #Deprem

Büyüklük : 4.0 (Mw)

Yer : Niksar (Tokat)

Tarih-Saat : 20.11.2021, 10:02:13 TSİ

Enlem : 40.6240 N

Boylam : 36.7538 E

Derinlik : 12.37 km