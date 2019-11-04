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Samsun'da, doktorun WhatsApp paylaşımına soruşturma (2)

Samsun'un Bafra ilçesinde, meslektaşlarıyla ortak WhatsApp grubundan İslam dininin değerlerine hakaret içeren ifadeler paylaştığı öne sürülen doktor A.Ş.O. (54), hakkında başlatılan idari soruşturma kapsamında açığa alındı.

Samsun'da, doktorun WhatsApp paylaşımına soruşturma (2)

DOKTOR AÇIĞA ALINDI

Samsun'un Bafra ilçesinde, meslektaşlarıyla ortak WhatsApp grubundan İslam dininin değerlerine hakaret içeren ifadeler paylaştığı öne sürülen doktor A.Ş.O. (54), hakkında başlatılan idari soruşturma kapsamında açığa alındı.

Kaynak: DHA

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