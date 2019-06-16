Samsun’da düğün magandaları yolu kapatıp oyun oynadılar

Samsun'da düğün magandaları 3 araçla ters yola girip yolu araç trafiğine kapatırken, konvoyda bulunanlar da araçlardan inip yol ortasında oyun oynadı.

Olay, İlkadım ilçesi Kalkancı Mahallesi Ihlamur Bulvarı 1 Nolu Dolmuş Hattı son durağı yakınında bugün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, düğün magandaları 3 araçla yola ters girip araçlarını park edip yolu ulaşıma kapattı. Bu sırada konvoyda bulunanlar da araçlarından inip oynadı. İrlamur Bulvarı bir süre araç trafiğine kapanırken, vatandaşlar düğün magandalarına tepki gösterip yetkilileri göreve davet etti.

Kaynak: İHA