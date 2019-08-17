Samsun'da düğün magandalarına suçüstü

SAMSUN'un Bafra ilçesinde, jandarma ekiplerince yapılan denetimlerde, düğünlerde havaya ateş eden 3 kişi, silahlarıyla suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan 3 kişi hakkında adli işlem uygulandı.

Bafra Jandarma Komutanlığı ekipleri, düğünlerde magandalar nedeniyle üzücü olaylar yaşanmaması için çalışma başlatıp, denetimlerini artırdı. Magandalara karşı önlemler alan ekipler, düğün sahipleri ve yakınlarına silahla ateş etmenin, havai fişek atmanın, gürültü yapmanın ve klakson çalıp, yolu kapatmanın yasak olduğunu hatırlatıp, aksi yönde davrananlar hakkında yasal işlem yapılacağı uyarısında bulundu.

Jandarma ekipleri, uyarıların yanı sıra düğün planlanan bölgelerde de denetimlerini yoğunlaştırıp, sivil ekipler görevlendirdi. Yapılan denetimler sonucu ilçede düzenlenen düğünlerde havaya ateş eden 3 kişi, suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan 3 kişi hakkında, "genel güvenliği kasten tehlikeye düşürmek" suçu ve "Kabahatler Kanunu" kapsamında adli işlem uygulandı.

Jandarma yetkilileri, halkın huzuru için çalıştıklarını ve denetimlerin aralıksız devam edeceğini kaydederken, uygulamaların artacağı, düğünlerde sivil ve resmi ekiplerin görev alacağı belirtildi.

DHA