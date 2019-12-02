Samsun’da ‘Eğitimde Birlikteyiz Şenliği’

Engeli Olan Çocuklar İçin Kapsayıcı Erken Çocukluk Eğitimi Projesi kapsamında 750 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen Çocuk Şenliği ile çocukların birlikte nitelikli zaman geçirmesi ve kapsayıcılık açısından birbirlerine kaynaşması sağlandı.

Şenliğin açılışını Vali Yardımcısı Mehmet Aktaş, Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanı Yunus Derekaya ve İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen gerçekleştirdi.

Canik Atatürk Spor Salonu'nda, çocukların ilgi ve istekleri dikkate alınarak önceden belirlenen etkinlikler kapsamında hazırlanan 6 Adet öğretim ve Uygulamalı sanat atölyesi, 2 tane oyun parkuru, 2 Adet Tırmanma duvarı uygulaması, Geleneksel Çocuk Oyunları Atölyesi, balon eğlence uygulaması, şişme oyun parkları Türk kahramanları (Nasrettin Hoca ve Keloğlan Kostüm Uygulaması) alanlarında çocuklar doyasıya eğlendi. Etkinlikler formatör ve gönüllü öğretmenlerin yardımıyla gerçekleştirildi.

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti'nin eş finansmanı ile Millî Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün faydalanıcı olduğu ve UNICEF teknik desteği ile yürütülen "Engeli Olan Çocuklar İçin Kapsayıcı Erken Çocukluk Eğitimi Projesi" ile kaliteli kapsayıcı eğitim sağlanması yoluyla engeli olan çocukların (3-7 yaş arası) erken çocukluk eğitimine ve ilkokul 1. sınıfa erişimlerini artırmak hedefleniyor.

Kapsayıcı eğitime katılan tüm çocukların bilişsel, duygusal ve sosyal gelişimlerinin iyileştirilmesi. Engeli olan çocukların (3-7 yaş arası) ailelerinin ve çocukların bakımını üstlenen kişilerin kapsayıcı eğitim hakları, imkânları ve okul-aile iş birliğinin önemi hakkındaki farkındalıklarının artırılması. Karar vericilerin, engeli olmayan çocukların aileleri ve çocukların bakımını üstlenen kişilerin, engeli olan çocukların kaliteli kapsayıcı eğitim alma haklarına ilişkin farkındalıklarının artırılması ve bu konuda desteklerinin sağlanması. Öğretmenlere, tüm çocuklara (3-7 yaş arası) kaliteli kapsayıcı eğitim sunabilecekleri şekilde bilgi ve becerilerin kazandırılması da projenin hedefleri arasında.

Şenlikte ayrıca Emniyet Genel Müdürlüğü Toplum Destek Polisleri Maskot Kanka ile çocuklarla eğlendirirken, çocukların güvenliği konulu broşür ve Samsun Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri tarafından veliler ile çocuklara 750 adet defne fidanı dağıtıldı.

Kaynak: İHA