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Samsun'da eğitime kar tatili

SAMSUN'da kar yağışı nedeniyle yarın 5 ilçede ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi.

Samsun'da eğitime kar tatili

SAMSUN'da kar yağışı nedeniyle yarın 5 ilçede ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi.

Samsun Milli Eğitim Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada, Vezirköprü, Havza, Ladik, Asarcık ve Kavak ilçelerinde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle pazartesi günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildiği duyuruldu.

DHA

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