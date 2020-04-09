Samsun’da ekmeğe zam yok, pideye gramaj zammı gündemde

Samsun Fırıncılar Odası Başkanı Yılmaz Yiğit, ekmeğe korona virüsü bitene kadar zam yapılmayacağını, pide fiyatlarına ise gramaj zammı uygulanabileceğini söyledi.

Ramazan ayının gelmesine kısa bir süre kala vatandaşlar ekmek ve pide fiyatlarını merak ediyor. Samsun Fırıncılar Odası Başkanı Yılmaz Yiğit, ekmeğe virüs bitene kadar zam yapmayacaklarını belirtirken, pideye ise cüzi miktarda zam yapılabileceğini, bu zammın da fiyatlara değil, gramaja yansıyabileceğini söyledi.

"Korona virüsü belası bitene kadar ekmeğe zam yapmayı düşünmüyoruz"

Ekmeğe zam düşünmediklerinin altını çizen Yılmaz Yiğit, "Karadeniz Bölgesi'nde birçok ilimizde ekmeğe yüzde 15-20 arasında zam yapıldı. Samsun'da ekmeğin kilosu 6,25 kuruşken, çoğu ilde ekmeğin kilosu 7,10 kuruştan satılıyor. Biz bu zor süreçte ekonomik anlamda zorluk çeken birçok esnafımızın da zorluk içinde olduğunu düşünerek, korona virüsü belası bitene kadar ekmeğe zam yapmayı düşünmüyoruz" dedi.

"Ramazan pidesine zam gelebilir"

Pide fiyatlarının ilerleyen günlerde netlik kazanacağını ifade eden Yiğit, "Ramazan pidesi fiyatları ile ilgili toplantıyı henüz fırıncılarla yapmadık. Önümüzdeki hafta bu da belli olur. Ramazan'da pide fiyatlarında da fedakarlık yapmayı düşünüyoruz. Pideye zam gelse de çok cüzi bir zam gelir düşünüyorum. İnsanların alım gücünün hesabını yaparak hiçbir zaman krizleri fırsata dönüştüren bir esnaf topluluğu olmadık, olmayacağız. Herhangi bir zam uygulanırsa net olmamakla beraber zam gelirse fiyatlara değil de gramaja yansır diye düşünüyorum" diye konuştu.

Samsun'da Ramazan pidesi geçen sene 470 gramı 4 TL'den satılırken, yumurtalı pide ise 5 TL'den müşteriye sunuluyordu. Ekmek ise 1,25 TL'den satılmaya devam edecek.

Kaynak: İHA