Samsun'da eski eşini darp eden İbrahim Zarap adliyeye sevk edildi! İşte saldırganın ilk ifadesi!

Samsun'un Canikli ilçesinde akşam vakti 3 yıl önce boşandığı eski eşi E.M.'yi (24) sokak ortasında tutarak dakikalarca şiddet uygulayan İbrahim Zarap (27), adliyeye sevk edildi.

Saldırgan, polisteki ifadesinde. "Kızımı teslim ederken bana, 'Sana bir daha kızı göstermeyeceğim' gibi şeyler söyledi. Bir anda gözüm döndü ve sinir krizi geçirmişim. O yüzden böyle yaptım. Olaydan sonra çevredekiler beni darp etti. Eğer kimlikleri tespit edilebilirse hepsinden şikayetçi olacağım" şeklinde konuştu.

''ANNENİN DURUMU ÇOK ŞÜKÜR İYİ''

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı olayın ardından genç annenin sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Sandıkçı, "Anne'nin durumu çok şükür iyi. Yavrumuz da uzmanlar elinde gözlem altında. Bu cani için Bakanımız devrede. Olayın takipçisiyiz" ifadelerini kullandı.

ŞİDDET MAĞDURU KADININ BABASI KONUŞTU

E.M'nin babası İsmail M. ise kızının sağlık durumunun iyi olmasıyla teselli bulduklarını söyledi. İsmail M, "Bize karanlık ne olduğunu bilmiyoruz. Devamlı yapıyor bunu. Devletin bunları salmaması lazım. En ağır cezanın verilmesini istiyoruz. Orada çocuğunun yanında bu hareketi yapıyorsun..." diye konuştu.

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