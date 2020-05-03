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  3. Samsun'da ezan erken okununca, 'orucunuzu açmayın' anonsu yapıldı (2)

Samsun'da ezan erken okununca, 'orucunuzu açmayın' anonsu yapıldı (2)

Samsun Müftülüğü'nden akşam ezanının erken okunması olayı ile ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Samsun'da ezan erken okununca, 'orucunuzu açmayın' anonsu yapıldı (2)

SAMSUN MÜFTÜLÜĞÜ: HATAEN OKUNDU, ÖZÜR DİLERİZ

Samsun Müftülüğü'nden akşam ezanının erken okunması olayı ile ilgili yazılı açıklama yapıldı. İlkadım İlçe Müftülüğü'ne bağlı Büyük Camiinde görevli müezzin kayyım tarafından iftar vaktine 1 saat kala hataen ezan okunduğunun belirtildiği açıklamada "Ezan okunmasının hemen akabinde İlçe Müftülüğümüz gerekli ikaz anonslarını verdirmiştir. Konuyla ilgili idari inceleme başlatılmış olup, halkımızdan özür dileriz" denildi.

Kaynak: DHA




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