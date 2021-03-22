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  3. Samsun'da feci kaza: Üzerine vinç düşen işçi hayatını kaybetti

Samsun'da feci kaza: Üzerine vinç düşen işçi hayatını kaybetti

Samsun'da yaşanan iş kazasında bir işçi hayatını kaybetti. Üzerine Vinç düşen 41 yaşındaki Mustafa Çamaş, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Samsun'da feci kaza: Üzerine vinç düşen işçi hayatını kaybetti

Samsun'da iş kazası bir can aldı. Çalıştığı iş yerinde üzerine vinç düşen talihsiz kişi hayatını kaybetti. Olay Tekkeköy ilçesi Şabanoğlu Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) meydana geldi. Alınan bilgilere göre, üzerine vinç düşen 41 yaşındaki Mustafa Çamaş, olay yerinde can verdi.

Samsun'da üzerine vinç düşen işçi hayatını kaybetti

Savcılığın olay yerinde yapılan incelemelerinin ardından,  Çamaş'ın cenazesi otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Samsun'da üzerine vinç düşen işçi hayatını kaybetti

 

 

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