Samsun'da feci kaza: Üzerine vinç düşen işçi hayatını kaybetti

Samsun'da iş kazası bir can aldı. Çalıştığı iş yerinde üzerine vinç düşen talihsiz kişi hayatını kaybetti. Olay Tekkeköy ilçesi Şabanoğlu Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) meydana geldi. Alınan bilgilere göre, üzerine vinç düşen 41 yaşındaki Mustafa Çamaş, olay yerinde can verdi.

Savcılığın olay yerinde yapılan incelemelerinin ardından, Çamaş'ın cenazesi otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.