Samsun'da feci olay: 11. kattan düşen gençten acı haber

Alınan bilgilere göre olay Atakum ilçesi Yeni Mahalle'de bulunan bir apartmanda meydana geldi. Ahmet Faruk Eren (23), apartmanın 11.katındaki yangın merdiveninin penceresinden düşerek ağır yaralandı.

KANLAR İÇİNDE BULUNDU

Eren'in kanlar içinde olduğunu görenler durumu 112'ye bildirdi. Bunun üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesini yaptığı Eren, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.

YAŞAMINI YİTİRDİ

Eren, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden gencin cansız bedeni otopsi işlemlerinin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Bursa'nın İnegöl ilçesine gönderildi.