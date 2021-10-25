Samsun'da feci ölüm! Tamir ettiği minibüsün altında can verdi!

Samsun’un İlkadım ilçesinin Derecik Mahallesi’ndeki bir fabrikanın deposunda 20 yaşındaki Ahmethan Şanlı ile 50 yaşındaki Ahmet Hamdi Çamoğlu, 55 AAL 781 plakalı minibüsün altına girerek tamire başladılar.

MİNİBÜS KRİKODAN DÜŞTÜ

Ön lastikleri sökülmüş olan minibüs krikodan düşerek altında tamire kalkan Ahmethan Şanlı ile Ahmet Hamdi Çağmoğlu’nun üzerine düşerek ezdi. Olay yerinde ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Minibüsün altından çıkarılan Ahmethan Şanlı’nın olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edilirken, ağır yaralanan Ahmet Hamdi Çamoğlu ise 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak ameliyata alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.