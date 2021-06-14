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  3. Samsun'da feci ölüm! Taşıyıcı tırın kat arasında kalan işçi feci şekilde can verdi

Samsun'da feci ölüm! Taşıyıcı tırın kat arasında kalan işçi feci şekilde can verdi

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde meydana gelen iş kazasında kaporta boya işleri yapan iki çocuk babası Cengiz Kara, tırın dorsesinde çalışırken çöken katın arasında kalarak hayatını kaybetti.

Samsun'da feci ölüm! Taşıyıcı tırın kat arasında kalan işçi feci şekilde can verdi

Samsun'da feci bir iş kazası meydana geldi. 47 yaşındaki Cengiz Kara Tekkeköy ilçesinde oto taşıyıcı tırın kat arasında kalarak hayatını kaybetti.

DORSEDE ÇALIŞIRKEN, ÇÖKEN KATIN ARASINDA KALDI

İş kazası bu kez iki çocuk babası Cengiz Kara'yı hayattan kopardı. Kerimbey Mahallesi'nde bir otomotiv şirketinde kaporta boya işleri yapan iki çocuk babası Cengiz Kara (47), iş yerinin önünde çift katlı oto taşıyıcı tırın dorsesinde çalışırken çöken katın arasında kalarak ağır yaralandı.

Samsun'da feci ölüm! Taşıyıcı tırın kat arasında kalan işçi feci şekilde can verdi

Haber verilmesi ile olay yerine kısa sürede polis ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. 112 Acil Servis ekipleri tarafından özel bir hastaneye kaldırılan işçi, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri kaza yerinde incelemelerde bulundu. Öte yandan işçinin taşıyıcı kat arasında kaldığı an, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

KAYNAK: Anadolu Ajansı

Samsun'da feci ölüm! Taşıyıcı tırın kat arasında kalan işçi feci şekilde can verdi

Samsun'da feci ölüm! Taşıyıcı tırın kat arasında kalan işçi feci şekilde can verdi

Samsun'da feci ölüm! Taşıyıcı tırın kat arasında kalan işçi feci şekilde can verdi

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