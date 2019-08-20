Samsun’da gasptan 3 tutuklama

Samsun'da bir kişiyi darp ederek çantasını gasp ettikleri iddia edilen 3 kişi mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi Fuar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki otomobilin içinde oturan K.A.'yı (48) darp ederek çantasını gasp ettikleri iddia edilen Ö.A.(17), Y.K.(17) ve H.A.(17) Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki işlemleri tamamlanan 3 kişi bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 3 kişi tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Kaynak: İHA