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Samsun’da gece bekçisi olarak görev yapan kişi işyerinde ölü bulundu

Samsun'da gece bekçisi olarak görev yapan Hüseyin Yaman adlı kişi çalıştığı işyerinde ölü olarak bulundu.

Samsun’da gece bekçisi olarak görev yapan kişi işyerinde ölü bulundu

Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesinde bulunan inşaat malzemesi satan bir işyerinde bugün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece bekçisi Hüseyin Yaman (55) çalıştığı işyerinde ölü olarak bulundu. Hüseyin Yaman'ın ölümü şüpheli bulundu ve cesedi otopsi için Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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